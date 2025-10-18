Journée Nutrition et Santé

Voici le programme pour la journée avec comme thématique « Nutrition et Santé ».

Nous aborderons le sujet de l’alimentation physiologique avec :

– un rappel sur les bases du fonctionnement du système digestif, du système nerveux et du système endocrinien.

– Les aliments santé qui nous apportent force, robustesse et vitalité !

– Un point sur les régimes alimentaires les plus pratiqués.

– Les différentes pratiques de nettoyage de l’organisme : jeûne, monodiète, cures détox…

– Et bien-sûr de la pratique, avec un atelier culinaire surprise.

Programme riche et dense qui nous amène à réfléchir et faire des choix éclairés.