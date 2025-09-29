Visites

Journée portes ouvertes du Monastère

Conférence, débat, rétrospective, témoignages de groupes et sociétaires, quiz, ateliers, visites et soirée festive !

Journée portes ouvertes du Monastère
Le 04/10/2025 10:00

54 place de l'Eglise Temple 26150 Sainte-Croix Tél. 04 75 21 22 06

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs