Journée préhistorique de Malataverne

Non-stop, de 14h à 20h, chacun pourra accéder gratuitement à l’espace Tuilerie (située derrière la mairie) et en salle des mariages de la Mairie, pour y découvrir :

Le campement préhistorique de l’association ardéchoise Sapiens Origines. En continu, deux médiateurs spécialisés en archéologie et préhistoire vous feront visiter leur camp et vous présenteront les modes de vie de nos ancêtres nomades au paléolithique. Comment chassaient-ils ? Que mangeaient-ils ? Comment fabriquaient-ils leurs outils, leurs parures et vêtements ? Immersion, démonstrations et échanges répondront à toutes ces questions, sous la Tuilerie. Tout public (enfants et adultes).

Deux expositions numériques en accès libre.

3 CONFERENCES

De 14h à 20h – Foyer J.-H. Moulin

ENTRÉES : 5EUR l’une / 10EUR les 2 / 12EUR les 3

14H : « Les idées reçues en préhistoire ». Conférence tout public, proposée par Mathieu CRIGNIER, médiateur en archéologie et professeur d’histoire, co-fondateur de l’association Sapiens Origines.

16H : « Saisons de chasse à la Grotte Mandrin ». Conférence proposée par Audrey ROUSSEL, membre de l’équipe scientifique de la Grotte Mandrin – Doctorante en Archéologie préhistorique, spécialisée en Archézoologie et Cémentochronologie. les recherches d’A. Roussel à la Grotte Mandrin se sont centrées sur deux niveaux archéologiques successifs du Paléolithique moyen, les couches D et E. Son analyse des restes de faune s’est particulièrement focalisée sur deux paramètres : la composition démographique des animaux chassés et la saison d’abattage de ces gibiers.

18H : « Contemporanéité Néandertal / Sapiens à la Grotte Mandrin… Et tout ce que nous apprennent les traces de suie ». Conférence de Ségolène Vandevelde, Docteur en archéologie – Membre de l’équipe scientifique de la Grotte Mandrin – Chercheuse associée (postdoctorante Fondation des Treilles) au laboratoire d’Archéologie et Sciences de l’Antiquité (ArScAn – UMR 7041) et Ingénieure de recherche CNRS (contractuelle) au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE – UMR 8212). l’étude des sociétés passées passe par la compréhension de leur organisation sociale. Une des fenêtres pour y accéder est l’étude des dynamiques d’occupation du territoire, qui ne sont accessibles qu’avec une haute résolution temporelle. Si cette résolution micro-chronologique (sub-annuelle à décennale) est accessible aux ethnologues, elle ne l’est généralement pas aux archéologues préhistoriens, dont l’objet d’étude remonte à plusieurs dizaines de milliers d’années. Pourtant, la Fuliginochronologie, mise au point à partir des données de la Grotte Mandrin, permet désormais d’atteindre cette résolution temporelle pour les temps anciens. Ce faisant, elle offre la possibilité une approche anthropologique des sociétés passées.

Les travaux de S. Vandevelde ont notamment permis de déterminer un Nombre Minimum d’Occupations par niveau archéologique, ou encore de mettre en évidence des dynamiques d’occupation de la Grotte Mandrin (et dans une certaine mesure du territoire). Cette finesse de perception, jusqu’ici inaccessible pour l’étude des populations anciennes, permet également de démontrer que la succession entre les derniers Néandertaliens et les premiers Homo sapiens régionaux s’est faite, sur ce site, en un temps très court qui peut être évalué à un an, indiquant une contemporanéité de ces deux humanités, sur un même territoire.