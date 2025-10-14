Accueil à partir de 9h30
10h30 : « En voiture Simone! » Les arts qui prennent soin de vous, duo poético musical et témoignages
12h00 : Apéro offert par le Comité et repas avec Tonton Jacko
14h30 : « Une Vie à l’oeuvre » Spectacle participatif
15h30 : « A vous de jouer! » Ateliers artistiques encadrés : danse, écriture, chanson et jeux de société, avec la Compagnie Tout CouR, Greg Spill (musicien et chanteur).
Journée solidaire : Art’Kinson
Spectacle Art'Kinson : Les arts qui prennent soin de vous ! Journée organisée par France Parkinson.
Au programme : duo poétique musical, spectacle participatif, apéro et atelier artistiques.
chemin du clos quartier Saint-James 26120 Montélier
