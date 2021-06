Venez assister à une journée complète de spectacles et d’animations en accès gratuit pour la plupart !

Animations (gratuites) :

A partir de 10h: Château gonflable, jeux en bois

10h30: Animations Magie et Ballons

11h30: Balloon Balloon Show

14h30: Les tribulations de Mr Aristide (cirque)

15h30 et 18h: Les chats noirs (musique)

16h et 18h30: Les fables du Pistil

19h: Concours sculture sur ballons

Spectacles en salle (payants) :

16h30 Cie Tontonballons

20h: La Zize, la famille Mamma Mia