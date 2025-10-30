Journée Téléthon

La commune de Beaumont-lès-Valence, en partenariat avec les associations beaumontoises, organise une journée complète d’animations au profit du Téléthon.

Cette journée solidaire rassemblera petits et grands autour d’activités variées tout au long de la journée :

Le matin

– Découverte du planétarium : plongez dans l’univers fascinant des planètes et des étoiles.

L’après-midi

– Zumba, danse en ligne, karaoké, qi gong, sophrologie : bougez, chantez, détendez-vous !

Le soir

– Concert festif suivi d’une soupe conviviale pour clôturer la journée dans la bonne humeur.

Toutes les activités sont payantes, les fonds collectés seront intégralement reversés au profit du Téléthon.

Une belle occasion de se retrouver, partager et soutenir une cause essentielle !