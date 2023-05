Journée « Une symphonie végétale dans une Oasis urbaine ! » – Rendez-vous aux Jardins

Au programme :

– Jeu de piste entre jardins, à la découverte du quartier et des Jardins Urbains et Citoyens (activité ludique accessible à tous avec livret et activités) : 1 heure 30 pour faire le tour.

– Visite Guidée à vélo avec un/des administrateurs : visite du quartier et de nos différents jardins (Oasis Urbaine)

– Exposition / Projection et installation sonore (Oasis Rigaud)

– Stand plants bio et fleurs « Made In Fontbarlettes » avec les conseils de la jardinière