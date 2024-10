JournÃ©es de l’entraide

Les Journées de L’Entraide se dérouleront pendant 3 jours, une EXPO VENTE est organisée dans le but de venir en aide aux plus démunis. Vous seront proposés, des produits locaux, une vide grenier, une brocante, des légumes, pâtisseries, confitures, etc..

Les Journées de L’Entraide se dérouleront les 15,16 et 17 novembre 2024 au Centre Renée Enjalbert. Pendant ces 3 journées une EXPO VENTE est organisée dans le but de venir en aide aux plus démunis. Vous seront proposés, des produits locaux, une vide grenier, une brocante, des légumes, pâtisseries, confitures, etc..

Venez nous rendre visite vendredi 15 à partir de 16 heures, samedi 16 de 10h à 18h et dimanche 17 novembre de 10h à 16h.ce sera peut-être pour vous l’occasion de trouver l’objet que avez tant recherché !. Un accueil vous sera réservé autour d’un thé, café ou chocolat avec bien sûr une petite douceur.

L’ouverture officielle de ces journées aura lieu vendredi 15 à 18h.

Entrée libre