Journées du Patrimoine 2022 – Saint-Restitut

De tout temps, les reliques ont été un sujet à forts enjeux.

Un enjeu pastoral, un enjeu financier, et enfin, et ce n’est pas le moindre, un enjeu de pouvoir car la détention de prestigieuses reliques donnait au diocèse et à son évêque, statut et reconnaissance.

En 1465, l’évêque du diocèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux déclare avoir découvert les reliques de Restitut, aveugle-né de l’Évangile et disciple du Christ. Cette découverte vient renforcer un culte populaire plus ancien et une légende déjà bien installée. La conférence revient sur les éléments constitutifs de cette légende et apporte des informations sur les ouvertures successives du tombeau du saint.