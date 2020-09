Journées du Patrimoine à Livron : les canaux et leurs usages, le vieux village perché

Samedi 19 et dimanche 20 septembre – 14h00/18h00

? « Du fil de l’eau au fil de soie » une exposition de photographies de Hervé Penel, vous permettra de porter un regard nouveau sur les canaux de Livron, et leurs différents usages.

=> salle Hall Grangeon

Dimanche 20 septembre 2020 à 10h et à 15h

? « Le vieux village, perché autour du château » : un circuit inédit pour vous faire découvrir quelques éléments forts du patrimoine du bourg perché.

? Cette visite passera aussi par les chroniques livronnaises, racontées par nos guides locaux,

? et … une surprise théâtrale.

=> RDV place de la Révolution, devant le Beffroi – parking au Plana, 5mn à pied.

Cette action est coordonnée par le service culturel municipal, avec la participation de l’association Patrimoine Livronnais, et des amoureux de l’histoire de notre commune et de son patrimoine.

Les prestations théâtrales : les comédiennes de la Cie Aldébaran