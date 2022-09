Construits jusqu’à la mécanisation de la viticulture, et destinés à abriter hommes, bêtes outils et récoltes il sont nombreux (env. 200) et variés à structurer le grand paysage de Saillans et agissent comme contre-point au coeur du village. Connus de tous les saillansons, ils font l’objet d’une inscription au PLU et d’un plan de mise en valeur et de sauvegarde (en cours d’élaboration) dans la commune.

Aucun véhicule à moteur n’est autorisé, pas d’aménagements PMR