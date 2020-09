Journées du Patrimoine : Le Village Provençal Miniature

Les instituteurs « Hussards noirs de la République », l’évolution de l’école gratuite et obligatoire, les lois qui ouvriront toujours plus grandes les portes des lieux d’études, défendront et protègeront l’enseignement seront présentés. L’histoire matérielle de l’école aussi. La construction des premières écoles : » les maisons-écoles « , les innovations (salles de cours par niveaux, cours de récréations, préaux, cantines) autant de nouveautés qui furent parfois obtenues au bout de longs combats. Des scènes reconstituées avec les santons du village en situation et une exposition d’objets du dix-neuvième siècle et du début du vingtième rendront vie au matériel des enseignants et des élèves d’autrefois. Buvards, encriers, manuels d’époque ou encore bons points et cahiers d’écoliers ou d’études plongeront les visiteurs dans l’ambiance que connurent leurs aïeux. En visites libres ou commentées, le site réservera quelques bonnes surprises dont la première sera celle de la reconstitution d’une école du dix-neuvième siècle. Apprendre en s’amusant et se distraire en apprenant sera le défi du moment grâce aux animations proposées pour les adultes, les adolescents et les enfants.