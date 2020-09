Journées du Patrimoine : Musée Archéologique du Pègue

Le MAP vous invite à une visite commentée passionnante dans plus de 6000 ans d’histoire du site classé majeur du Pègue avec son oppidum et sa ville gallo-romaine. Le site a été un haut lieu de rencontre, de commerce et d’échange entre la civilisation celtique et la Grèce à l’âge du Fer. Outre le commerce du vin avec les Phocéens, l’oppidum Saint Marcel du Pègue a été un lieu important de production de céramique tournée peinte à pâte claire d’influence ionienne et grecque. La période suivante a vu l’implantation d’une ville gallo-romaine, chef-lieu d’un pagus.