Journées du patrimoine – Visite du temple de Saillans

Un premier temple protestant situé dans le centre du village a été entièrement rasé en 1683 pendant les guerres de religion.

En 1817, le consistoire de Crest et sa section de Saillans décident la construction d’un nouveau temple. Il sera construit dans l’actuelle rue Faubourg du Temple en 1818 et consacré en 1824.

Désaffecté en 1990 par manque d’entretien, il a été cédé par la communauté protestante en 2001 et réhabilité en espace culturel par la communauté de communes en 2010 avec l’aménagement d’une salle de spectacle et de locaux pour des associations ou compagnies théâtrales.

Des cultes protestants continuent à y être célébrés.