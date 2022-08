Journées du Patrimoine – Visite ludique du Château Pergaud

Aujourd’hui éco-lieu à dimension agri-culturelle, il est devenu un lieu de vie foisonnant où s’expérimentent des façons de vivre soucieuses de relever le défi du changement climatique dans un esprit coopératif.

Le château Pergaud et son collectif d’habitants vous ouvrent ses portes pour découvrir le lieu d’habitat partagé, le jardin, et échanger autour du collectif et des projets en lien avec l’autonomie alimentaire et énergétique, l’art et la culture, etc… Un parcours ludique sera proposé en filigrane de la visite.