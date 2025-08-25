Exposition, Visites

Journées du Patrimoine

La Maison de la truffe et du Patrimoine fait place à l’archéologie pour les Journées du Patrimoine!

du 02/09/2025 13:30 au 21/09/2025 17:00

2 rue de la République 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 96 61 29

Gratuit pour les visiteurs

Un atelier pédagogique autour d’une fouille d’un sarcophage est proposé pour découvrir le métier d’anthropologue grâce à l’étude du corps humain.
Les enfants devront reformer le squelette humain grâce à des reconstitutions.