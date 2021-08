Exposition, vente, échanges avec les visiteurs sur le travail de plusieurs sortes

d’argiles : la faïence, le grès et la porcelaine, le façonnage et la sculpture

des pièces en utilisant et mélangeant différentes techniques : le modelage,

l’estampage, la plaque, les colombins… Peinture des créations avec des engobes,collectée souvent dans la nature (marnes, champs, bords de rivière, grottes…), dessin et gravure à l’aiguille.

Présentation des stages et cours organisés durant

toute l’année.