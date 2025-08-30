Visites

Journées européennes du patrimoine à la Tour de Crest : À la rencontre de Marguerite Gapion, prisonnière protestante

Venez rencontrer Marguerite Gapion, une Protestante enfermée à la Tour de Crest après la Révocation de l’Édit de Nantes. Elle vous fera découvrir l’histoire de l’ancienne prison d’État les conditions de vie des prisonniers.

du 20/09/2025 au 21/09/2025
Payant

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, écoutez Marguerite vous raconter l’histoire des Protestants enfermés dans cette prison et observez les graffitis qu’ils ont laissé sur les murs de la Tour.