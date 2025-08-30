A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, écoutez Marguerite vous raconter l’histoire des Protestants enfermés dans cette prison et observez les graffitis qu’ils ont laissé sur les murs de la Tour.
Journées européennes du patrimoine à la Tour de Crest : À la rencontre de Marguerite Gapion, prisonnière protestante
Venez rencontrer Marguerite Gapion, une Protestante enfermée à la Tour de Crest après la Révocation de l’Édit de Nantes. Elle vous fera découvrir l’histoire de l’ancienne prison d’État les conditions de vie des prisonniers.