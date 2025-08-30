Visites

Journées européennes du patrimoine à la Tour de Crest : Le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, prisonnier par lettre de cachet

Suivez le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, un prisonnier enfermé par lettre de cachet à la Tour de Crest pendant plus de 30 ans ! Il vous fera découvrir l’histoire de l’ancienne prison d’État les conditions de vie des prisonniers.

du 20/09/2025 au 21/09/2025
Payant

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Vous découvrirez le système des lettres de cachet et le quotidien de ces prisonniers nobles. Écoutez le Chevalier vous raconter l’histoire des tentatives d’évasion les plus célèbres de la Tour de Crest.