A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Vous découvrirez le système des lettres de cachet et le quotidien de ces prisonniers nobles. Écoutez le Chevalier vous raconter l’histoire des tentatives d’évasion les plus célèbres de la Tour de Crest.
Journées européennes du patrimoine à la Tour de Crest : Le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, prisonnier par lettre de cachet
Suivez le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, un prisonnier enfermé par lettre de cachet à la Tour de Crest pendant plus de 30 ans ! Il vous fera découvrir l’histoire de l’ancienne prison d’État les conditions de vie des prisonniers.