Cette usine a une architecture particulière avec sa grande cheminée en brique, qui a abrité pendant des décennies la fabrication de pièces pour l’automobile et l’aéronautique de la société Salmson bien connue des anciens Crestois.
Journées Européennes du Patrimoine : Ancienne usine Salmson
Visite libre, exposition (photos anciennes) et film pour découvrir ce bâtiment, initialement une usine textile, puis usine bien connue pour les pièces automobiles et l’aéronautique.
24 avenue Adrien Fayolle 26400 Crest Tél. 04 75 76 61 38