Journées Européennes du Patrimoine : Ancienne usine Salmson

Visite libre, exposition (photos anciennes) et film pour découvrir ce bâtiment, initialement une usine textile, puis usine bien connue pour les pièces automobiles et l’aéronautique.

Le 20/09/2025

24 avenue Adrien Fayolle 26400 Crest Tél. 04 75 76 61 38

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Cette usine a une architecture particulière avec sa grande cheminée en brique, qui a abrité pendant des décennies la fabrication de pièces pour l’automobile et l’aéronautique de la société Salmson bien connue des anciens Crestois.