Journées européennes du Patrimoine au 1er régiment de spahis

Plongez dans l’histoire des spahis ! Explorez les salles tradition et la nouvelle salle sur la guerre d’Indochine.
Participez à une visite guidée du quartier Baquet, lieu chargé d’histoire.

du 20/09/2025 10:00 au 21/09/2025 16:00

49 chemin de la Caserne Baquet 26000 Valence

Gratuit pour les visiteurs

Une sortie originale pour petits et grands, passionnés d’histoire ou curieux de découvrir l’armée de Terre !
N’oubliez pas votre pièce d’identité.