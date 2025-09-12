Une sortie originale pour petits et grands, passionnés d’histoire ou curieux de découvrir l’armée de Terre !
N’oubliez pas votre pièce d’identité.
Journées européennes du Patrimoine au 1er régiment de spahis
Plongez dans l’histoire des spahis ! Explorez les salles tradition et la nouvelle salle sur la guerre d’Indochine.
Participez à une visite guidée du quartier Baquet, lieu chargé d’histoire.
49 chemin de la Caserne Baquet 26000 Valence
Une sortie originale pour petits et grands, passionnés d’histoire ou curieux de découvrir l’armée de Terre !