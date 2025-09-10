Concert

Journées Européennes du Patrimoine : Concert « Ensemble Baroque Les Passereaux » à la Chapelle des Cordeliers

Ensemble Baroque Les Passereaux. Chant, hautbois, flûtes, basson et clavecin.

Le 21/09/2025

14 montée des Cordeliers 26400 Crest Tél. 04 75 76 61 38

Gratuit pour les visiteurs