Journées Européennes du Patrimoine : Conférence : Seigneurs et notables d’Allan du XIIème au XIX -ème siècle

– Accueil et présentation par M. le Maire Yves Courbis

– Monique Demortier : Des seigneurs Adhémar de Monteil à Madame de Lérigée du XII au XIX Siècle. A tout seigneur, tout honneur …

– Martine Blanc : Jean-Baptiste Mazet, ou l’histoire d’un maire particulier au XIX ème siècle *Geneviève Begot : Une famille de tisserands : Charles Constant, drapier, faiseur de petites étoffes au XIX ème.

EXPOSITION :

Présentation de la charte de 1743 qui régit les droits et les devoirs entre les consuls et les seigneurs.

Original de l’inventaire des biens de Madame de Lérigée,( dernière représentante de la lignée des seigneurs ) lors du grand procès de 1785 qui montre l’étendue de ses propriétés. Les récits seront soutenus et illustrés par une projection vidéo.