JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : Découverte musicale et historique de Châteauneuf-de-Mazenc

DÉCOUVERTE MUSICALE ET HISTORIQUE DE CHÂTEAUNEUF-DE-MAZENC
Programmation :
15h : Duo guitare et bandonéon – offert
16h : CoRazon – Duo guitare et chants espagnols et portugais – au chapeau
17h : Drômanï – Chant du monde – au chapeau
18h : Ester Martinez – Flamenco – au chapeau
Après : Rétroactifs – Jazz – offert
*Rendez-vous au FIEF à 14h30 pour se rendre au point de départ du circuit !
*Des panneaux sur place indiqueront les différentes lieux des concerts !
*Buvette et apéro à partir de 18h dans la cour du FIEF !