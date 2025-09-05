Concert, Visites

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : Découverte musicale et historique de Châteauneuf-de-Mazenc

Venez découvrir notre petit village médiéval dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ! À travers de petits concerts et des introductions historiques sur les lieux, en traversant Châteauneuf-de-Mazenc.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : Découverte musicale et historique de Châteauneuf-de-Mazenc
Le 21/09/2025 14:30

Le Fief 245 Grande Rue 26160 La Bégude-de-Mazenc Tél. 04 75 46 21 48

Payant

DÉCOUVERTE MUSICALE ET HISTORIQUE DE CHÂTEAUNEUF-DE-MAZENC

Programmation :
15h : Duo guitare et bandonéon – offert
16h : CoRazon – Duo guitare et chants espagnols et portugais – au chapeau
17h : Drômanï – Chant du monde – au chapeau
18h : Ester Martinez – Flamenco – au chapeau
Après : Rétroactifs – Jazz – offert

*Rendez-vous au FIEF à 14h30 pour se rendre au point de départ du circuit !
*Des panneaux sur place indiqueront les différentes lieux des concerts !
*Buvette et apéro à partir de 18h dans la cour du FIEF !