À 15h, spectacle » Un soir à la campagne » offert par » Le Rogodon « .
Petite restauration (assiettes paysannes) – Cuisson et dégustation de pain sur place.
Gratuit – Tout public
Contact : hml26250@outlook.fr
Journées Européennes du Patrimoine : exposition de matériel agricole ancien, exposition photos et ateliers
Exposition de matériel agricole ancien et ateliers proposés par l’APER ( Les amis du Patrimoine Étoilien Ruralité). Exposition de photos sur la vie paysanne et l’architecture des fermes d’autrefois.
Et spectacle à 15h « Un soir à la campagne »!
Espace culturel - Hôtel de ville 26250 Livron-sur-Drôme Tél. 06 48 00 83 43
