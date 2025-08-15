Spectacle

Journées Européennes du Patrimoine : exposition de matériel agricole ancien, exposition photos et ateliers

Exposition de matériel agricole ancien et ateliers proposés par l’APER ( Les amis du Patrimoine Étoilien Ruralité). Exposition de photos sur la vie paysanne et l’architecture des fermes d’autrefois.
Et spectacle à 15h « Un soir à la campagne »!

Le 21/09/2025

Espace culturel - Hôtel de ville 26250 Livron-sur-Drôme Tél. 06 48 00 83 43

À 15h, spectacle  » Un soir à la campagne  » offert par  » Le Rogodon « .
Petite restauration (assiettes paysannes) – Cuisson et dégustation de pain sur place.
Gratuit – Tout public
Contact : hml26250@outlook.fr