Journées Européennes du Patrimoine – Exposition et concert

L’église du Charaix est située dans la Drôme des collines, dans un petit hameau à 500 m d’altitude, son l’origine remonte au 11ème siècle. Le bâtiment subit maintes transformations au cours de siècles. Le culte y sera célébré jusqu’en 1960 puis l’église est abandonnée.

En 2000, le monument est en ruine lorsque l’association « Patrimoine de St-Christophe-et-le-Laris » est créée dans le but de la sauvegarder. Le clocher-porche est restauré en 2002, la nef retrouve charpente et toiture en 200, le coeur en 2013, les vitraux en 2016 et le baie vitrée en 2017. Elle accueille des évènements culturels et festifs.

L’exposition :

Roger Groslon travaille et enseigne en région lyonnaise depuis très longtemps. Né en 1933, il pratique la peinture, la sculpture, l’estampe. Ses oeuvres sont riches de matières, de tracés, de formes, spontanées, libres, abstraites, maitrisées.

Professeur dans diverses écoles, créateur d’ateliers populaires, Roger Groslon conçoit l’art comme un enrichissement du coeur et de l’esprit, une ouverture de l’intelligence et du regard qu’il aime partager et transmettre.

Le concert :

Depuis 2007, The Crippled Frogs bricolent, avec certain savoir-faire artisan, un blues/folk frais inspiré du delta-blues originel. 2017 : l’heure est venue de passer au cran supérieur. Avec Ragtime, Liquors & Headaches ils explorent le Jazz, le ragtime, le hip hop et le rock.