Journées Européennes du Patrimoine: Exposition ‘L’Edelweiss du Glandasse’

L’Edelweiss du Glandasse, mensuel publié entre 1945 et 1950 par l’école de Châtillon en Diois est une intéressante chronique de la vie du village. Vous pourrez lire les articles écrits et illustrés par ceux qui avaient une dizaine d’années à l’époque.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, dont le thème est l’éducation, la bibliothèque de Châtillon présente le journal publié par l’école. Faits divers, anecdotes, jeux, « leçons de chose », histoire, on y trouve la vie du village et des enfants. Il était rédigé, imprimé et illustré par les élèves, sous l’impulsion de l’instituteur, M. Galland. La bibliothèque en a une collection incomplète, en reproduction, et souhaiterait pouvoir la compléter en scannant les exemplaires que certains pourraient lui prêter.