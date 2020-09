Journées Européennes du Patrimoine – La Laupie

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire du vieux village de la Laupie ! Au programme : visite commentée, chasse au trésor et trivial pursuit !

Visites guidées le samedi 19 et le dimanche 20 septembre à 10 heures – participation libre

La visite guidée d’environ une heure vous emmènera dans les ruelles du village et vous fera découvrir son histoire, ainsi que quelques secrets. Rendez-vous sur la place du vieux village le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre à 10 heures.

Ouverture de l’Eglise Saint-Michel de 10h à 18h – gratuit

Jeu de piste le samedi 19 septembre de 14h à 17h – Participation : Adultes – 3 EUR, Enfants – 1,50 EUR

Complétez le poème écrit en 1947 par un habitant de La Laupie en résolvant des énigmes qui vous feront découvrir le vieux village, son histoire, son architecture, et bien d’autres choses ! Si vous réussissez votre mission, une petite récompense vous sera remise en fin de visite.

Rendez-vous sur la place du vieux village pour recevoir votre fiche de jeu et vos instructions. Vous pouvez débuter à tout moment entre 14h et 17h, mais si vous voulez recevoir votre récompense, vous devez avoir répondu à l’énigme avant 17h ! Prévoir au minimum 1 heure de jeu. A partir de 6-7 ans

Trivial Pursuit spécial La Laupie & sa région, le samedi 19 septembre de 14h à 17h – Participation libre

Testez vos connaissance sur le vieux village et la commune de La Laupie, la Drôme, la Provence ! 5 thématiques à remporter : Architecture, Histoire, Nature, Loisirs et Géographie. A expérimenter seul ou en équipes !