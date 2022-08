Journées Européennes du Patrimoine : La roseraie expose peintures et céramiques contemporaines

Du samedi 17 septembre au dimanche 2 octobre 22, tous les jours de 15h à 18h. La Roseraie, 11 Montée du Jas, Dieulefit, chez Nadia et François Nelson.L’Embellie persiste et s’appuie de nouveau sur les Journées du Patrimoine 22 pour ouvrir encore plus large les portes et le jardin de l’ancienne école de La Roseraie en vous offrant sa nouvelle exposition de peintures et céramiques contemporaines.. Cette année, François Millon, peintre et ancien élève de l’école de La Roseraie, quitte son bateau pour résider deux semaines à la Roseraie et nous présenter le très beau et prolifique travail qu’il a accompli depuis sa première venue en mai 21..Deux jeunes céramistes, Chloë Peytermann et Jeanne Morin qui partagent le même atelier dieulefitois, vers la croix de Lume, exposeront à ses côtés des oeuvres modernes, à la fois fortes et délicates, qui me touchent autant que le mélange de joie et de gravité des peintures de François Millon. Venez en juger par vous-même !