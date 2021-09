Journées Européennes du Patrimoine : Musée éphémère

Musée éphémère : (photo : peinture Prat)

Exposition d’une sélection des tableaux du peintre donzérois Loÿs Prat

Salle du rez-de-chaussée à l’ancienne chocolaterie d’Aiguebelle. Suivez les flèches…

? Samedi 18 septembre : 14h-17h30

? Dimanche 19 septembre : 14h-17h30

Né en 1879 et décédé en 1934 le peintre donzérois Loÿs Prat a été sensible aux différents mouvements de son époque. Il a oscillé entre l’impressionnisme tardif, le symbolisme, et s’est adapté à l’art déco. Il a été aussi un portraitiste délicat lorsqu’il a peint sa famille dans l’intimité de son jardin provençal.

La mairie de Donzère a sélectionné les tableaux présentés, parmi les 180 légués à la commune par sa fille.