Journées européennes du patrimoine . Petit train de picodon

Découvrez ou redécouvrez l’histoire de notre Petit train du Picodon, sa conception, sa vie, et hélas sa disparition. Une histoire commune par commune en panneaux imagés, et projection du Film à LA HALLE. Accès aussi à notre atelier modélisme.

Toute la journée durant ces deux journées, au sein de notre petit musée, nous vous accueillerons en toute convivialité afin de vous guider dans cette visite, dans cette page de notre histoire Dieulefitoise, mais aussi Drômoise. Et chaque jour, à 10h et à 15h, à la HALLE, la projection du film sur la vie de notre Petit train sera effectuée. Restons prudent, distanciation et masque obligatoire.