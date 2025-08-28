Journées européennes du patrimoine: représentation du Prélude de PAN de Jean Giono

L’Auberge des Dauphins programme le spectacle Prélude de Pan – texte de Jean Giono. Un moment de fête où le sauvage côtoie le merveilleux, où Giono exalte le pouvoir des mots et libère avec eux la puissance du monde sauvage. Sur résa, places limitées.

Prélude de Pan est une adaptation scénique (texte intégral) d’une nouvelle de Jean Giono. Elle fait dialoguer les compositions musicales de Sammy Decoster et l’interprétation de Baptiste Relat. Le spectacle s’ouvre avec un récit poétique, dans lequel la musique agrandit un espace sensible, un paysage. Et finit par basculer dans une joyeuse apocalypse dansée.

Prélude de Pan, de Jean Giono un spectacle musical et théâtral de Scène nationale 7

Mis en scène et jeu Baptiste Relat / chant et musique Sammy Decoster / collaboration artistique Caroline Demourgues et Estelle Olivier