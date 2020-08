Journées Européennes du Patrimoine – Visite du Musée d’Art Contemporain

Le musée présente l’ensemble des oeuvres graphiques de Pablo Picasso de la donation Boncompain, ainsi qu’une « carte blanche » au Musée de la Ville, offrant au public un regard inédit sur le patrimoine et les collections de Montélimar. L’art actuel est également mis à l’honneur grâce à la présentation du travail de Stéphanie Nava, artiste marseillaise dont le travail poétique s’attache à examiner la façon dont nous construisons nos récits et nos espaces.

Lors d’une visite de 45 minutes, une médiatrice culturelle vous fait découvrir l’ensemble de l’exposition dans toute sa pluralité et son éclectisme. L’occasion de s’interroger sur ce qu’est un musée.