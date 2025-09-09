Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de l’Exposition Bruno Catalano au Centre d’Art

Visite guidée de l’exposition avec Marie Girard. Découverte du travail de Bruno Catalano, le processus de création de ses célèbres « Voyageurs », les matières et les techniques tout au long d’un parcours scénographique immersif pour une « traversée commune ».

La visite se poursuit librement hors les murs à la découverte des sculptures de l’artiste exposées dans divers points de la cité.

La Ville ouvre son Centre d’art à un sculpteur qui a choisi de vivre à Crest, d’y créer, de développer le réseau d’excellence des savoir-faire locaux et de s’engager dans la valorisation de son patrimoine.

Le Centre d’Art vous invite à découvrir son exposition dédiée au sculpteur crestois Bruno Catalano du 21 juin au 5 octobre 2025

Conçue comme un geste scénographique et un parcours pédagogique, l’exposition montre l’omniprésence de la matière à tous les stades de création et de fabrication de ses sculptures. Elle plonge le visiteur au coeur du processus créatif de l’artiste et donne à voir le travail collectif à l’origine de son oeuvre, en rendant hommage aux différents partenaires de la région qui participent de sa production et de son rayonnement. Cette pérégrination dévoile les multiples étapes de vie de l’argile, du plâtre, de la cire et du bronze. Autant d’éléments qui deviennent, sous la main du sculpteur, matière à émouvoir.

Commissaire d’exposition : Studio Bruno Catalano (Émilie Catalano & Lou-Justin Tailhades)

Scénographie : EBB. Global et Studio Bruno Catalano

Soutien à l’organisation de l’exposition : Pôle culture et animation de la ville, Ville de Crest

Visites d’atelier, visites guidées et ouverture gratuite du Centre d’art pour deux journées de mise en valeur du patrimoine local.