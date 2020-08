Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre du Musée du Nougat

Installé au sein de la Fabrique, le nouveau Musée du Nougat Arnaud-Soubeyran est un espace ludique et gourmand. Un hommage à la plus emblématique des marques de nougat de Montélimar.

DÉCOUVREZ

L’univers du nougat de Montélimar, au travers d’expositions, de jeux, de films, de photographies, d’installations artistiques tout en suivant les fabrications en direct.

EXPLOREZ

Près de 200 ans d’histoires, de secrets, de savoir-faire et d’excellence.

SAVOUREZ

Un parcours interactif, ludique et gustatif, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

LAISSEZ-VOUS CONTER

L’histoire d’une région, de sa nationale 7, d’une ville, de ses habitants et l’épopée du Nougat par Mr Arnaud et Mme Soubeyran.