… les fresques du XVIIème siècle et les décors du choeur du XIXème siècle.
Visites commentées en continu le dimanche 21 septembre 2025 de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Journées Européennes du Patrimoine: Visites commentées de la Chapelle Notre Dame de la Rose
Visites commentées en continu pour découvrir la restauration des extérieurs avec façades et toiture de 2014 à 2016 et des intérieurs de 2020 à 2021 avec la nef romane du XIIème siècle, la façade baroque…
36 avenue Saint Martin 26200 Montélimar Tél. 0679060980
… les fresques du XVIIème siècle et les décors du choeur du XIXème siècle.