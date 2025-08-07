Journées nationale des artistes

Gratuit pour les visiteurs

Participez à la première édition des Journées nationales des artistes. Un événement national porté par la Maison des artistes auquel la Ville de Valence a choisi de s’associer pour la première fois pour mettre en lumière l’art valentinois.

Si vous êtes mordus d’art, un nouvel événement arrive à Valence !

7 ateliers d’artistes à découvrir

Un événement culturel dont l’objectif est de créer une rencontre entre le public et les arts plastiques. Pour cela, sept artistes valentinois ouvrent les portes de leurs ateliers :

Christian Antérion – Artiste peintre

8, rue Jules-Guesde

Samedi et dimanche : 10 h > 18 h

Muriel Barrat – Artiste peintre

Exposition Dans l’intimité des oiseaux

Pinceau des arbres

5, rue Louvois

Samedi et dimanche : 9 h 30 > 17 h 30.

pinceau-des-arbres.fr

Claire Cirey – Artiste peintre

6, rue Chevandier

Samedi et dimanche : 10 h > 20 h

clairecireyjoux.free.fr/02.html

Jean-Paul Meiser – Peintre & graveur

3, rue des Moulins

Samedi et dimanche : 10 h > 12 h – 15 h > 19 h

ou sur rendez-vous au 09 63 07 02 30

meiser-jp.com

Damien Millet – Artiste peintre

Maison d’art Enluminure

11, allée Augustin-Fresnel

Samedi et dimanche : 14 h > 18 h

enluminure-art.com/fr

Roland Salti – Artiste peintre

21, rue Foriel

Samedi et dimanche : 14 h > 19 h.

Marie Charlotte Zago (artiste peintre) & Agnès Francese (peintre céramiste)

Atelier MCZ

7, place Saint-Jean

Samedi : 10 h > 12 h – 14 h > 21 h / Dimanche : 10 h > 12 h – 14 h > 18 h.

mczago.net

Trois galeries ouvrent leurs portes

Au fil du thé

9, rue Vernoux

Samedi : 10 h > 19 h et dimanche : 11 h > 18 h

aufilduthe.eu

Galerie Bost

24, Grande-rue

Samedi : 10 h > 19 h et dimanche : 14 h > 18 h.

galerie-bost.com

La Villa Balthazar – Gravure, peinture, sculpture, livres d’artistes

3, place Louis-Le-Cardonnel

Samedi et dimanche : 10 h > 18 h.

Deux artistes valentinois à découvrir aux alentours

Mireille Filiatre – Artiste peintre

Ouverture d’atelier

1445, rue des Monts-du-Matin

26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Samedi et dimanche : 13 h 30 > 19 h 30.

mifiliatre.free.fr

Joël Abouzit – Peintures et sculptures sur le thème de l’empathie

Galerie Happ’Art

37, rue Pêcherie – 26100 Romans-sur-Isère

Samedi et dimanche : 10 h > 12h – 14 h > 18 h et sur rendez-vous au 06 18 03 51 10.

joelabouzit.wordpress.com

Trois autres temps forts à noter

Une exposition : Un théâtre et trois langues d’Alice Jauneau, David Vallance et Stéphanie Nava – Bourse du Travail, place de la pierre.

Samedi et dimanche : 10 h > 13 h – 14 h > 19 h.

Une exposition Les lignes du temps de Luisa Rampon, sculptrice et Jean-Bernard Lassara, photographe – Maison du gardien, parc Jouvet.

Samedi et dimanche : 11 h > 13 h – 15 h 30 > 20 h.

Un événement : festival Wall’s & love – centre-ville.

Imaginé et conçu par le collectif Sorry Graffiti, avec le soutien de la Ville de Valence, le festival d’art urbain revient du 23 août au 13 septembre pour enrichir la collection de peintures murales inscrites dans les divers quartiers de la ville.

Rendez-vous pour la clôture du festival samedi 13 septembre à 18 h, rue Briffaut, avec l’intervention de deux artistes du collectif en présence du public.