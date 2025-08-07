Journées nationale des artistes

Si vous êtes mordus d’art, un nouvel événement arrive à Valence !
7 ateliers d’artistes à découvrir
Un événement culturel dont l’objectif est de créer une rencontre entre le public et les arts plastiques. Pour cela, sept artistes valentinois ouvrent les portes de leurs ateliers :
Christian Antérion – Artiste peintre
8, rue Jules-Guesde
Samedi et dimanche : 10 h > 18 h
Muriel Barrat – Artiste peintre
Exposition Dans l’intimité des oiseaux
Pinceau des arbres
5, rue Louvois
Samedi et dimanche : 9 h 30 > 17 h 30.
pinceau-des-arbres.fr
Claire Cirey – Artiste peintre
6, rue Chevandier
Samedi et dimanche : 10 h > 20 h
clairecireyjoux.free.fr/02.html
Jean-Paul Meiser – Peintre & graveur
3, rue des Moulins
Samedi et dimanche : 10 h > 12 h – 15 h > 19 h
ou sur rendez-vous au 09 63 07 02 30
meiser-jp.com
Damien Millet – Artiste peintre
Maison d’art Enluminure
11, allée Augustin-Fresnel
Samedi et dimanche : 14 h > 18 h
enluminure-art.com/fr
Roland Salti – Artiste peintre
21, rue Foriel
Samedi et dimanche : 14 h > 19 h.
Marie Charlotte Zago (artiste peintre) & Agnès Francese (peintre céramiste)
Atelier MCZ
7, place Saint-Jean
Samedi : 10 h > 12 h – 14 h > 21 h / Dimanche : 10 h > 12 h – 14 h > 18 h.
mczago.net
Trois galeries ouvrent leurs portes
Au fil du thé
9, rue Vernoux
Samedi : 10 h > 19 h et dimanche : 11 h > 18 h
aufilduthe.eu
Galerie Bost
24, Grande-rue
Samedi : 10 h > 19 h et dimanche : 14 h > 18 h.
galerie-bost.com
La Villa Balthazar – Gravure, peinture, sculpture, livres d’artistes
3, place Louis-Le-Cardonnel
Samedi et dimanche : 10 h > 18 h.
Deux artistes valentinois à découvrir aux alentours
Mireille Filiatre – Artiste peintre
Ouverture d’atelier
1445, rue des Monts-du-Matin
26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Samedi et dimanche : 13 h 30 > 19 h 30.
mifiliatre.free.fr
Joël Abouzit – Peintures et sculptures sur le thème de l’empathie
Galerie Happ’Art
37, rue Pêcherie – 26100 Romans-sur-Isère
Samedi et dimanche : 10 h > 12h – 14 h > 18 h et sur rendez-vous au 06 18 03 51 10.
joelabouzit.wordpress.com
Trois autres temps forts à noter
Une exposition : Un théâtre et trois langues d’Alice Jauneau, David Vallance et Stéphanie Nava – Bourse du Travail, place de la pierre.
Samedi et dimanche : 10 h > 13 h – 14 h > 19 h.
Une exposition Les lignes du temps de Luisa Rampon, sculptrice et Jean-Bernard Lassara, photographe – Maison du gardien, parc Jouvet.
Samedi et dimanche : 11 h > 13 h – 15 h 30 > 20 h.
Un événement : festival Wall’s & love – centre-ville.
Imaginé et conçu par le collectif Sorry Graffiti, avec le soutien de la Ville de Valence, le festival d’art urbain revient du 23 août au 13 septembre pour enrichir la collection de peintures murales inscrites dans les divers quartiers de la ville.
Rendez-vous pour la clôture du festival samedi 13 septembre à 18 h, rue Briffaut, avec l’intervention de deux artistes du collectif en présence du public.