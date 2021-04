Journées Nationales de la Géologie – Les sites emblématiques du Diois: le Claps et le Serre de l’âne à La Charce

Le Claps est situé au sud de Luc en Diois et résulte d’un important éboulement survenu en 1442 qui a barré complètement la vallée en 2 endroits. Une balade, facile, conduira les participants du pied de l’éboulement au saut de la Drôme et à l’ancien lac supérieur. Nous évoquerons également les notions de base des structures synclinales et anticlinales. – le Serre de l’âne à la Charce qui est la référence mondiale du passage des niveaux du Valanginien à l’Hauterivien, 2 étages stratigraphiques du Crétacé inférieur. Le gisement sera commenté dans son contexte géologique régional. La liaison entre ces 2 sites permettra de parcourir les structures géologiques du Diois méridional et, si le temps le permet, nous ferons une lecture au retour de la tectonique de la Montagne d’Angèle où 2 chevauchements sont bien visibles dans le paysage.

Intervenant(s) : Genviève Barbier, Emile Rigo, membres du CESN 26-07 (Cercle d’études des sciences de la nature Drôme Ardèche)