Exposition, Spectacle

Journées Nationales des Artistes Marsanne

16 lieux ;10 Artistes, une mosaïque artistique teintée de merveilleux vous feront voyager dans l’univers de la création :sculpture ,gravure, peinture, photographie.

Journées Nationales des Artistes Marsanne
du 13/09/2025 au 14/09/2025

Marsanne plusieurs lieux au sein du village 26740 Marsanne Tél. 06 66 38 72 86

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

évènement incontournable en Drome Provençale haut en couleurs, un road-movie passionnant :l’Atelier bleu, les Aubergistes, hôtel pantoufle, Liber texte, galerie Nano ,Mairie cabinet infirmier, Atelier de Leslie, Atelier Elesea ,vous enchanteront.