Regroupement de 16 artistes dans 10 lieux différents (cf photo jointe)

Journées Nationales des Artistes
du 13/09/2025 10:00 au 14/09/2025 18:00
Gratuit pour les visiteurs

Un plan numéroté sera mis à disposition des visiteurs avec la photo d’une oeuvre de chaque artiste. vous pourrez le trouver dans les différents lieux d’exposition au fur et à mesure de votre visite.
Le village sera fléché et chaque lieu sera numéroté pour que le visiteur puisse déambuler aisément dans chaque lieu.