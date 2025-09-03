Un plan numéroté sera mis à disposition des visiteurs avec la photo d’une oeuvre de chaque artiste. vous pourrez le trouver dans les différents lieux d’exposition au fur et à mesure de votre visite.
Le village sera fléché et chaque lieu sera numéroté pour que le visiteur puisse déambuler aisément dans chaque lieu.
Journées Nationales des Artistes
Regroupement de 16 artistes dans 10 lieux différents (cf photo jointe)
