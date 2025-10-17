Sport

Jumping d’Automne Montélimar

Samedi : Epreuves Warm Up et club
Dimanche : Epreuves GP jusqu’à 130
Et ne manquez pas la traditionnelle soirée cavalière le samedi soir, ambiance garantie !!!

du 25/10/2025 au 26/10/2025

route de le Teil 26200 Montélimar Tél. 0673359569

Gratuit pour les visiteurs