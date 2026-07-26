Jus de Chaussette – La Coconnerie

Cette histoire retrace avec sensibilité et agilité,

le quotidien d’un matin ordinaire, plutôt extraordinaire…

Un matin particulièrement difficile,

comme ceux où la tête reste coincée dans l’oreiller.

Alors, viens la nécessité d’une boisson mystérieusement miraculeuse.

Un clown touchant et acrobate,

vient faire honneur à celles.eux qui n’arrive pas à se lever…

Qui ont besoin d’un expresso ou d’un allongé.

Qui ne peuvent plus s’en passer.

Qui ne l’aime pas, car c’est trop amer.

Qui l’affectionnent dans le tiramisu.

Qui observent leurs parents en boire tout les matins

Qui l’apprécient bien claire comme un jus de…

! Ou encore à celles.eux qui en ont BEAUCOUP TROP BU !

C’est un récit personnel, plutôt universel…

Mais pour vous raconter votre histoire, il faut venir le voir !