Jusqu’à ce que la mort nous sépare

Une comédie grinçante et ubuesque dans laquelle le rire est aussi libérateur que gênant et où la vie retrouve du sens grâce à la mort. C’est en revenant pour la crémation de sa grand-mère qu’il va finir par renaitre…de ses cendres à elle!

Simon revient après plusieurs années chez sa mère, Madeleine, pour la crémation de sa grand-mère. Il pense repartir dès le lendemain, mais c’est sans compter sur la visite surprise d’Anne, son amie d’enfance, son amour de jeunesse. Mais dans un entrelacement maladroit l’urne se casse et les cendres de la grand-mère se répandent au sol dans un nuage. Cet incident va les entrainer dans une cavalcade de mensonges et autres inventions. Comment Simon et Anne arriveront ils à préserver Madeleine ? Jusqu’où seront-ils prêts à aller ?

Écrit par Rémi De Vos / Mise en scène Caroline Cristofoli

Avec Judith Levasseur, Sarah Labhar, Bryce Quétel

Création lumière et conception décors Samuel Bouchara, création sonore Maxime Denis. Costumes Benjamin Meyer. 1h20