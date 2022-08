J’vais vous la montrer – Bruno Iragne

Dans son costume que lui seul peut porter, à peine entré en scène, Bruno Iragne déclenche les rires, preuve que sa seule dégaine suffit à être adopté par le public. Et dès lors, on se dit que tout est possible ! Ajoutons-y que, pour reprendre la célèbre formule d’Audiard » les c… Ça ose tout et c’est à ça qu’on les reconnaît » et une rumeur silencieuse parcourt la salle : vu le titre du spectacle, il ne va pas oser, quand même ! Et Bruno joue à merveille de cette ambiguïté.

Dynamique et plein de rebondissements, le spectacle de Bruno Iragne s’inscrit dans la catégorie de ces artistes généreux qui savent être populaires sans basculer dans la vulgarité. Ajoutons-y l’accent de son cher Sud-ouest qui donne à son personnage une touche d’authenticité et vous verrez que » J’vais vous la montrer » est un vrai moment de bonheur.