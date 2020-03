Kallagan dans « Une très belle surprise »

Trash mais jamais vulgaire, sensible mais pas dupe, on passe volontiers du rire aux larmes au fur et à mesure de sujets sur lesquels on ne s’attendait pas à rire !

Il se peut que vous ayez honte de rire de certaines vannes, c’est normal c’est ce qu’il cherche…

Bref, c’est une très belle surprise… Enfin c’est ce que disent les gens en sortant du spectacle…