Dans ce stand-up, souvent assis, vous allez entendre de la musique, vous allez chanter, vous allez danser (non faut pas pousser).

Et puis vous allez vous souvenir, vous aussi, de vos années collège avec ses grosses pelles et ses râteaux sur fond de club Dorothée.

La télé, Karine en parle aussi puisqu’elle a passé 24 émissions chez Nagui en chantant l’amour sans jamais se dégonfler… Et vous vos histoires d’amour, on en parle ?