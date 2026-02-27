KARNABAL : « Remake » Théâtre optique et « Le cabinet merveilleux » installations marionnettiques

Théâtre optique « REMAKE, une archéologie du souvenir »De Sandrine Furrer et Michel Ozeray et exposition de marionettes de la Compagnie Karnabal

REMAKE :

Faire revivre le fantôme de nos souvenirs. Et parce que c’est souvent avec les mains que les esprits sont convoqués, nous plongeons nos mains dans l’image. Nous faisons remonter à la surface les vestiges de nos mémoires.

Qu’est ce qui fut réellement vécu, quelle part est fabriquée? C’est toute l’ambiguïté avec laquelle nous jouerons dans notre petit théâtre holographique où image animée, musique et manipulations en direct navigueront en eaux profondes.

LE CABINET MERVEILLEUX (entrée libre) :

Nos croyances sont comme des petites lumières dans la nuit. Karnabal poursuit son ouvrage de transfiguration des lieux et des humains qui les peuplent.

Convaincue que, » ôter sa peau « , un temps, pour essayer celle d’un autre, faire un pas de côté de nous mêmes, est un mouvement réjouissant et salvateur.

Voici un extrait de ce cabinet, merveilleux et terrible à la fois. Il invite petits et grands à plonger dans les phénomènes de nos croyances, à accoster sur la rive de celles d’autres, et à remuer nos certitudes.

Âge conseillé à partir de 6 ans