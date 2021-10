Kean, de Alexandre Dumas

Kean raconte l’histoire d’un fameux acteur anglais qui triomphe au Théâtre Royal de Druny Lane, et que tout Londres, au début du XIXe siècle, court acclamer.. Mais chez Kean l’homme et le comédien se confondent bien souvent…

Est-il en vérité lui-même ou bien les divers personnages qu’il incarne? Un soir, submergé par ses passions amoureuses, Kean explose en pleine représentation d’Othello.

Kean de Dumas, c’est ni plus ni moins la quintessence même du Théâtre. Dans

une profusion de couleurs et d’émotions où le comique et le tragique se côtoient

sans vergogne, tous les plus grands thèmes y sont abordés. La quête d’absolu,

le donjuanisme, le pouvoir, la folie… Appel enflammé à toutes les résistances,

hymne effréné à la liberté, il mêle l’imagination fiévreuse et flamboyante d’un

Dumas à l’insolente modernité d’un Sartre, proposant de surcroît une puissante

réflexion sur l’être et le paraître.

Adaptation de Jean-Paul Sartre

Mise en Scène d’Alain Sachs assisté de Corinne Jahier

Musique de Frédéric Boulard

Costumes de Pascale Bordet assistée de Solenne Laffitte

Lumières de Muriel Sachs

Décor de Sophie Jacob

Avec Alexis Desseaux, Sophie Bouilloux, Marie Clément, Eve Herszfeld, Frédéric Gorny, Stéphane Titeca, Pierre Benoist, Jacques Fontanel