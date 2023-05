Kerchanga, c’est un duo franco-polonais qui apporte une sonorité fraîche à la scène musicale. En combinant des éléments de la musique folk africaine avec des éléments oscillant entre rock et électronique, ils créent un son unique et captivant.

Leur musique électrisante est emmenée par Oliwia, chanteuse et joueuse de N’Goni, et par la guitare électrique et les percussions de Matt. Le live looping et les beats hypnotiques ajoutent à l’atmosphère énergique de leurs performances…