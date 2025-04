Kimberose au Palais idéal

Kimberose est un destin à part. Infirmière, elle se rêvait chanteuse, mais n’osait pas franchir le pas. Il aura fallu attendre un déclic, une rencontre, pour que la jeune française pose sa voix de déesse sur les plus belles scènes. Aujourd’hui, dans les pas de Nina Simone ou d’Amy Winehouse, elle brille.

Enfant, elle passait des heures à chanter dans sa chambre, devant son miroir. Mais Kim Kitson-Mills, qui a longuement pris le temps de mûrir sa musique, est un destin à part. Aujourd’hui, la foule des grands soirs a remplacé la glace, et le silence de fond s’est tu au profit de longues acclamations.

Elle a la soul dans l’âme, comme le miroir contemporain de Billie Holiday, avec une romance à la française en plus, la chaleur ghanéenne empruntée à sa mère et la langue de Shakespeare héritée de son père. Sa voix n’a pas d’âge. Kimberose est une sorte de passé d’avant-garde, apportant une dose de fraîcheur et de modernité à un état d’esprit sculpté depuis des décennies par les autres grandes dames de la soul. Aujourd’hui, entrée par la grande porte, elle est assise dans la cour des grands, et rien, ô grand jamais, ne semble désormais en mesure de freiner sa course vers les sommets de l’élégance.